Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 января 2023 года Oppo A78 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.56-дюймового Oppo A76, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.