Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 декабря 2019 года Oppo A8 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.