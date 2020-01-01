Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 декабря 2019 года Oppo A8 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.2-дюймового Oppo A3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.