Oppo A9 (2020) против Huawei P40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 сентября 2019 года Oppo A9 (2020) с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo A9 (2020)
- Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
- Функция реверсивной зарядки
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 56% выше плотность пикселей (422 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU
- На 22% выше максимальная яркость экрана (589 против 481 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
82
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo A9 (2020) и Huawei P40
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|86.3%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|148.9 мм
|Ширина
|75.6 мм
|71.1 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.5 мм
|Вес
|195 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Фиолетовый, Зеленый
|Черный, Мерцающий серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|-
|16
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
316
Huawei P40 +149%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
1439
Huawei P40 +121%
3173
AnTuTu Benchmark 8
173226
Huawei P40 +182%
488033
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#259 и #37)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:28 ч.
Время просмотра видео
18:37 ч.
Время разговора (3G)
22:26 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8200 x 6100
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5024 x 3221
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|-
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 более удачной покупкой.
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