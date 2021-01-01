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Oppo A9 (2020) против OnePlus Nord CE 5G

Оппо А9 (2020)
VS
Ванплас Норд CE 5G
Oppo A9 (2020)
OnePlus Nord CE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 сентября 2019 года Oppo A9 (2020) с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A9 (2020)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 52% выше плотность пикселей (410 vs 270 PPI)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (598 против 474 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
A9 (2020)
vs
Nord CE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 91.6%
ШИМ (PWM) - 373 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
A9 (2020)
474 нит
Nord CE 5G +26%
598 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 159.3 мм
Ширина 75.6 мм 73.5 мм
Толщина 9.1 мм 7.9 мм
Вес 195 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Зеленый Синий, Серебристый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
A9 (2020)
82.5%
Nord CE 5G +3%
84.9%

Производительность

Тестируем Оппо А9 (2020) и Ванплас Норд CE 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
A9 (2020)
307
Nord CE 5G +107%
637
Geekbench 5 (многоядерный)
A9 (2020)
1402
Nord CE 5G +28%
1793
AnTuTu Benchmark 7
A9 (2020)
143959
Nord CE 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
A9 (2020)
148694
Nord CE 5G +113%
316174
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI ColorOS 7 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да (67% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
A9 (2020)
н/д
Nord CE 5G
17:32 ч.
Время просмотра видео
A9 (2020)
н/д
Nord CE 5G
23:02 ч.
Время разговора (3G)
A9 (2020)
н/д
Nord CE 5G
32:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A9 (2020) vs OnePlus Nord CE 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5024 x 3221 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
A9 (2020)
н/д
Nord CE 5G
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE 5G более удачной покупкой.

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