Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2019 года Oppo A9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.5-дюймового Oppo A31, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.