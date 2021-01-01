Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2019 года Oppo A9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.2-дюймового Oppo A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.