Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 декабря 2019 года Oppo A91 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.