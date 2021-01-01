Главная > Сравнение смартфонов > Oppo A91 vs Pixel 6 – что лучше выбрать?

Oppo A91 против Google Pixel 6

Оппо А91
VS
Гугл Пиксель 6
Oppo A91
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 декабря 2019 года Oppo A91 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A91
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (843 против 612 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Комплектуется на 589 мАч более емким аккумулятором – 4614 против 4025 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A91
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
ШИМ (PWM) 250 Гц 397 Гц
Время отклика 3.2 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Oppo A91
612 нит
Pixel 6 +38%
843 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 158.6 мм
Ширина 73.3 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 172 грамма 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A91 +3%
85.5%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Оппо А91 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Google Tensor
Макс. частота 2100 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G78 MP20
Частота GPU 900 МГц 848 МГц
FLOPS ~78.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A91
303
Pixel 6 +238%
1023
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A91
1429
Pixel 6 +103%
2894
AnTuTu Benchmark 9
Oppo A91
223568
Pixel 6 +200%
671658
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 12
Оболочка UI ColorOS 6.1 Stock Android
Размер системы из коробки 20 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A91
н/д
Pixel 6
12:37 ч.
Время просмотра видео
Oppo A91
н/д
Pixel 6
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A91
н/д
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A91 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A91 +3%
88.9 дБ
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол 		- Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A51 и Oppo A91
2. Nova 5T и Oppo A91
3. Oppo A52 и Oppo A91
4. Realme 6 Pro и Oppo A91
5. Reno 3 и Oppo A91
6. Galaxy S21 и Pixel 6
7. iPhone 12 Pro и Pixel 6
8. iPhone 13 и Pixel 6
9. OnePlus 9 и Pixel 6
10. Pixel 5 и Pixel 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры