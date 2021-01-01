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Oppo A91 против Huawei Honor 10

Оппо А91
Oppo A91
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 декабря 2019 года Oppo A91 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P70, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A91
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 625 мАч более емким аккумулятором – 4025 против 3400 мАч
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (622 против 512 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A91
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 79.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1423:1
Максимальная яркость
Oppo A91 +21%
622 нит
Honor 10
512 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 149.6 мм
Ширина 73.3 мм 71.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 172 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A91 +7%
85.5%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо А91 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2100 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali G72 MP12
Частота GPU 900 МГц 767 МГц
FLOPS ~255 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A91
307
Honor 10 +14%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A91
1468
Honor 10 +3%
1511
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A91
188205
Honor 10 +19%
223714

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI ColorOS 6.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Oppo A91
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Oppo A91
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Oppo A91
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A91 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A91 +6%
89.6 дБ
Honor 10
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол 		- Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и корпус - выбирайте Oppo A91, а если производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук – то Huawei Honor 10.

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