Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 декабря 2019 года Oppo A91 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P70, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.