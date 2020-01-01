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Oppo A93 против Oppo A72

Оппо А93
Oppo A93
VS
Оппо А72
Oppo A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2020 года Oppo A93 с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio P95, против 6.5-дюймового Oppo A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A93
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 403 и 315 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Oppo A72
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (483 против 430 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Oppo A93
vs
Oppo A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 30.2 мс
Контрастность - 918:1
Максимальная яркость
Oppo A93
430 нит
Oppo A72 +12%
483 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.1 мм 162 мм
Ширина 73.8 мм 75.5 мм
Толщина 7.5 мм 8.9 мм
Вес 164 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Oppo A93 +1%
84.5%
Oppo A72
83.4%

Производительность

Тестируем Оппо А93 и Оппо А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика PowerVR GM9446 Adreno 610
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 970 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Oppo A93 +28%
403
Oppo A72
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Oppo A93 +10%
1509
Oppo A72
1367
AnTuTu Benchmark 8
Oppo A93 +25%
215105
Oppo A72
171994

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:38 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A93 vs Oppo A72
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Oppo A93
н/д
Oppo A72
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка нанесена на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Oppo A93, а если автономность и звук – то Oppo A72.

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