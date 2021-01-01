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Oppo A94 5G против Huawei Nova 8

Оппо А94 5G
VS
Хуавей Нова 8
Oppo A94 5G
Huawei Nova 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 апреля 2021 года Oppo A94 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A94 5G
  • Комплектуется на 510 мАч более емким аккумулятором – 4310 против 3800 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 8
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 673 и 616 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
A94 5G
72
Nova 8
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
A94 5G
57
Nova 8
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
A94 5G
78
Nova 8
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
A94 5G
62
Nova 8
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
A94 5G
79
Nova 8
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
A94 5G
67
Nova 8
72

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
A94 5G
vs
Nova 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
A94 5G +6%
576 нит
Nova 8
541 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.1 мм 160.1 мм
Ширина 73.4 мм 74.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.6 мм
Вес 173 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
A94 5G
84.9%
Nova 8 +5%
89.3%

Производительность

Тестируем Оппо А94 5G и Хуавей Нова 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2400 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G77 MP8
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
A94 5G
616
Nova 8 +9%
673
Geekbench 5 (многоядерный)
A94 5G
1882
Nova 8 +36%
2553
AnTuTu Benchmark 9
A94 5G
360723
Nova 8 +20%
434185
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI ColorOS 11.1 EMUI 11
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 23 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 0:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A94 5G vs Huawei Nova 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo A94 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4624 x 3468 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
A94 5G
116
Nova 8
н/д
Качество видео
A94 5G
94
Nova 8
н/д
Итоговая оценка камеры
A94 5G
108
Nova 8
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
A94 5G
92.3 дБ
Nova 8
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Huawei Nova 8, а если автономность и звук – то Oppo A94 5G.

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