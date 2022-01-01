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Oppo A94 5G против Huawei P Smart 2021

Оппо А94 5G
VS
Хуавей П Смарт 2021
Oppo A94 5G
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 апреля 2021 года Oppo A94 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A94 5G
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (583 против 442 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4310 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
A94 5G
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.43 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.4%
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4 мс 30.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1034:1
Максимальная яркость
A94 5G +32%
583 нит
P Smart 2021
442 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.1 мм 165.7 мм
Ширина 73.4 мм 76.9 мм
Толщина 7.8 мм 9.3 мм
Вес 173 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
A94 5G +1%
84.9%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо А94 5G и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
A94 5G +105%
614
P Smart 2021
299
Geekbench 5 (многоядерный)
A94 5G +46%
1908
P Smart 2021
1310
AnTuTu Benchmark 9
A94 5G +84%
360835
P Smart 2021
196228
CPU 102790 71919
GPU 98947 29882
Memory 71773 40922
UX 88498 54133
Total score 360835 196228
3DMark Wild Life Performance
A94 5G +184%
1598
P Smart 2021
562
Stability 99% 91%
Graphics test 9 FPS 3 FPS
Graphics score 1598 562
PCMark 3.0 score 7119 6741
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI ColorOS 11.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 17 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 23 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
A94 5G
н/д
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
A94 5G
н/д
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
A94 5G
н/д
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo A94 5G vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo A94 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.09" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
A94 5G
116
P Smart 2021
н/д
Качество видео
A94 5G
94
P Smart 2021
н/д
Итоговая оценка камеры
A94 5G
108
P Smart 2021
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
A94 5G +1%
92.3 дБ
P Smart 2021
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A94 5G более удачной покупкой.

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