Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Oppo A95 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.