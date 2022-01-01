Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 марта 2022 года Oppo A96 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.43-дюймового Oppo A95 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.