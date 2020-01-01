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Oppo Ace 2 против Apple iPhone SE (2020)

Оппо Эйс 2
Oppo Ace 2
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
  • На 1.85" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.5% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (670 против 500 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.1 мм уже
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 919 баллов)
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Ace 2 и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Ace 2
500 нит
iPhone SE (2020) +34%
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 138.4 мм
Ширина 75.4 мм 67.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.3 мм
Вес 185 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый, Фиолетовый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Ace 2 +31%
85.9%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Оппо Эйс 2 и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Ace 2
919
iPhone SE (2020) +46%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Ace 2
3364
iPhone SE (2020) +4%
3486
AnTuTu Benchmark 8
Ace 2 +26%
600816
iPhone SE (2020)
478679

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI ColorOS 7.1 -
Размер системы из коробки - 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:30 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Ace 2
н/д
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Ace 2
н/д
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Ace 2
н/д
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Ace 2 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3088 x 2320
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Ace 2, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone SE (2020).

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