Oppo Ace 2 против Huawei P20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Ace 2
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.75" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 39% выше максимальная яркость экрана (696 против 500 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
95
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Ace 2 и Huawei P20
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|80%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|149.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|70.8 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.7 мм
|Вес
|185 граммов
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый, Фиолетовый
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|587 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Ace 2 +133%
919
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Ace 2 +95%
3364
1729
AnTuTu Benchmark 8
Ace 2 +159%
600816
231815
Таблица смартфонов в AnTuTu (#6 и #177)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|EMUI 9.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:30 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (40 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:58 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
Время разговора (3G)
16:33 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|- 2 МП
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
107
Качества видео
94
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Ace 2 более удачной покупкой.
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