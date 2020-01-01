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Oppo Ace 2 против Huawei P20 Pro

Оппо Эйс 2
Oppo Ace 2
VS
Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (589 против 500 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Ace 2
80
P20 Pro
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Ace 2
95
P20 Pro
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Ace 2
89
P20 Pro
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Ace 2
71
P20 Pro
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Ace 2
88
P20 Pro
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Ace 2
82
P20 Pro
67

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Ace 2 и Huawei P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Ace 2
500 нит
P20 Pro +18%
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 155 мм
Ширина 75.4 мм 73 мм
Толщина 8.6 мм 7.8 мм
Вес 185 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Ace 2 +5%
85.9%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Оппо Эйс 2 и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Ace 2 +161%
919
P20 Pro
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Ace 2 +141%
3364
P20 Pro
1395
AnTuTu Benchmark 8
Ace 2 +127%
600816
P20 Pro
264143

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:30 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Ace 2
н/д
P20 Pro
14:30 ч.
Время просмотра видео
Ace 2
н/д
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
Ace 2
н/д
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Ace 2 vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Ace 2
н/д
P20 Pro
114
Качества видео
Ace 2
н/д
P20 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Ace 2
н/д
P20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Ace 2
н/д
P20 Pro
71 дБ
Музыка
Ace 2
н/д
P20 Pro
69 дБ
Звонок
Ace 2
н/д
P20 Pro
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Ace 2 более удачной покупкой.

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