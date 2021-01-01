Главная > Сравнение смартфонов > Ace 2 vs Meizu 18 – что лучше выбрать?

Oppo Ace 2 против Meizu 18

Оппо Эйс 2
VS
Мейзу 18
Oppo Ace 2
Meizu 18

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Поддержка беспроводной зарядки на 40 Вт
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Meizu 18
  • На 40% выше плотность пикселей (563 vs 402 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (710 против 503 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Ace 2
77
Meizu 18
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Ace 2
95
Meizu 18
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Ace 2
84
Meizu 18
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Ace 2
66
Meizu 18
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Ace 2
87
Meizu 18
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Ace 2
79
Meizu 18
86

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Ace 2
vs
Meizu 18

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- DC Dimming
Максимальная яркость
Ace 2
503 нит
Meizu 18 +41%
710 нит

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 152.4 мм
Ширина 75.4 мм 69.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.2 мм
Вес 185 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый, Фиолетовый Синий, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Ace 2
85.9%
Meizu 18 +3%
88.9%

Производительность

Тестируем Оппо Эйс 2 и Мейзу 18 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Ace 2
910
Meizu 18 +26%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Ace 2
3385
Meizu 18 +8%
3662
AnTuTu Benchmark 8
Ace 2
638036
Meizu 18 +11%
706132

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI ColorOS 7.1 Flyme 9

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 36 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:30 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Ace 2 vs Meizu 18
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 122°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5963 x 3354
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 18 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Ace 2 vs iPhone 11
2. Ace 2 vs iPhone 11 Pro Max
3. Ace 2 vs 8 Pro
4. Ace 2 vs iPhone 12 Pro Max
5. Ace 2 vs Redmi K30 Pro
6. Meizu 18 vs iPhone 11
7. Meizu 18 vs Galaxy S21 Ultra
8. Meizu 18 vs Mi 11
9. Meizu 18 vs Mi 11 Ultra
10. Meizu 18 vs iPhone 12 mini

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях