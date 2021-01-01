Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.