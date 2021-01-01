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Oppo Ace 2 против OnePlus 9RT

Оппо Эйс 2
VS
Ванплас 9RT
Oppo Ace 2
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Ace 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Поддержка беспроводной зарядки на 40 Вт
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • На 159% выше максимальная яркость экрана (1290 против 499 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Ace 2
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Ace 2
499 нит
OnePlus 9RT +159%
1290 нит

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 162.2 мм
Ширина 75.4 мм 74.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 185 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Ace 2
85.9%
OnePlus 9RT +2%
87.9%

Производительность

Тестируем Оппо Эйс 2 и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Ace 2
906
OnePlus 9RT +23%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Ace 2
3329
OnePlus 9RT +9%
3636
AnTuTu Benchmark 9
Ace 2
712188
OnePlus 9RT
713869
CPU 217279 174825
GPU 247769 292456
Memory 116645 116096
UX 135427 133482
Total score 712188 713869
3DMark Wild Life Performance
Ace 2
н/д
OnePlus 9RT
5867
Stability - 66%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5867
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 12
Оболочка UI ColorOS 7.1 OxygenOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:30 ч. 0:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Ace 2 vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9RT более удачной покупкой.

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