Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 марта 2019 года Oppo F11 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.52-дюймового Oppo A35, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.