Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Oppo F17 Pro с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio P95, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.