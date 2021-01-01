Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Oppo F17 Pro с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio P95, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.