Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Oppo F17 Pro с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio P95, против 6.5-дюймового Oppo A9 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.