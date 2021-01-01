Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Oppo F17 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.43-дюймового Oppo A74, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.