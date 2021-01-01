Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2021 года Oppo F19 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.