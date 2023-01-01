Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 апреля 2022 года Oppo F21 Pro с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Oppo A74 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.