Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2021 года Oppo Find N с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.