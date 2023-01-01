Oppo Find N2 Flip против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (44W vs 27W)
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 49 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 41% лучшая автономность (45:56 vs 32:31 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 70% выше максимальная яркость экрана (1753 против 1030 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
- На 14% выше плотность пикселей (460 vs 403 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|-
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|166.2 мм
|160.7 мм
|Ширина
|75.2 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.45 мм
|7.85 мм
|Вес
|191 грамм
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000 Plus
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Apple A16 GPU
|Частота GPU
|933 МГц
|-
|FLOPS
|~1813 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
928
iPhone 14 Pro Max +102%
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
3251
iPhone 14 Pro Max +65%
5371
|CPU
|240297
|251271
|GPU
|389455
|404052
|Memory
|182970
|114622
|UX
|178569
|145630
|Total score
|991197
|911074
|Пиковая температура корпуса
|-
|46 °C
|Stability
|58%
|82%
|Graphics test
|46 FPS
|58 FPS
|Graphics score
|7689
|9846
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4323 мАч
|Макс. мощность зарядки
|44 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|12:02 ч.
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|15:36 ч.
|21:10 ч.
|Игры
|04:42 ч.
|07:13 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find N2 Flip от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|21 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
iPhone 14 Pro Max +18%
143
Качество видео
119
iPhone 14 Pro Max +25%
149
Итоговая оценка камеры
114
iPhone 14 Pro Max +28%
146
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.
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