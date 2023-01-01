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Oppo Find N2 Flip против Huawei Mate X3

Оппо Файнд Н2 Flip
VS
Хуавей Mate X3
Oppo Find N2 Flip
Huawei Mate X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 7.85-дюймового Huawei Mate X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 66.3 мм уже
  • Весит на 50 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate X3
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 1.05" большая диагональ экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4300 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1301 и 935 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find N2 Flip
vs
Mate X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 7.85 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 2224 x 2496 пикселей
Соотношение сторон 21:9 8:7.1
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Find N2 Flip
1032 нит
Mate X3
н/д

Дизайн и корпус

Высота 166.2 мм 156.9 мм
Ширина 75.2 мм 141.5 мм
Толщина 7.45 мм 5.3 мм
Вес 191 грамм 241 грамм
Водонепроницаемость - IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Фиолетовый Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find N2 Flip
86.4%
Mate X3 +3%
88.9%

Производительность

Тестируем Оппо Файнд Н2 Flip и Хуавей Mate X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10 Adreno 730
Частота GPU - 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2 Flip
935
Mate X3 +39%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 Flip
3244
Mate X3 +31%
4259
AnTuTu Benchmark 9
Find N2 Flip
987278
Mate X3 +1%
993790
CPU 240297 -
GPU 389455 -
Memory 182970 -
UX 178569 -
Total score 987278 993790
3DMark Wild Life Performance
Find N2 Flip
7689
Mate X3
н/д
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 EMUI 13.1

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (62% за 50 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:02 ч. -
Просмотр видео 15:36 ч. -
Игры 04:42 ч. -
Режим ожидания 94 ч. -
Общая автономность
Find N2 Flip
32:31 ч.
Mate X3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find N2 Flip vs Huawei Mate X3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол и пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate X3 более удачной покупкой.

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