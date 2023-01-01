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Oppo Find N2 Flip против Huawei Mate Xs 2

Оппо Файнд Н2 Flip
VS
Хуавей Mate Xs 2
Oppo Find N2 Flip
Huawei Mate Xs 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 7.8-дюймового Huawei Mate Xs 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
  • На 87% лучшая автономность (32:31 vs 17:23 часов)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (1032 против 724 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Лучше лежит в руке - корпус на 64.1 мм уже
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 64 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate Xs 2
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4300 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1119 и 935 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find N2 Flip
vs
Mate Xs 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 7.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 2200 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 21:9 10.15:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Find N2 Flip +43%
1032 нит
Mate Xs 2
724 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.2 мм 156.5 мм
Ширина 75.2 мм 139.3 мм
Толщина 7.45 мм 5.4 мм
Вес 191 грамм 255 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Фиолетовый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find N2 Flip
86.4%
Mate Xs 2 +4%
89.8%

Производительность

Тестируем Оппо Файнд Н2 Flip и Хуавей Mate Xs 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Mali-G710 MC10 Adreno 660
Частота GPU - 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2 Flip
935
Mate Xs 2 +20%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 Flip
3244
Mate Xs 2 +8%
3502
AnTuTu Benchmark 9
Find N2 Flip +21%
987278
Mate Xs 2
817416
CPU 240297 210637
GPU 389455 315851
Memory 182970 144154
UX 178569 148939
Total score 987278 817416
3DMark Wild Life Performance
Find N2 Flip +34%
7689
Mate Xs 2
5742
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI ColorOS 13 EMUI 12
Размер системы из коробки - 25.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (62% за 50 минут) Да (85% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:02 ч. 05:30 ч.
Просмотр видео 15:36 ч. 06:45 ч.
Игры 04:42 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 94 ч. 61 ч.
Общая автономность
Find N2 Flip +87%
32:31 ч.
Mate Xs 2
17:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find N2 Flip vs Huawei Mate Xs 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 81 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3776 x 2832
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find N2 Flip
н/д
Mate Xs 2
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, корпус и звук - выбирайте Oppo Find N2 Flip, а если камера – то Huawei Mate Xs 2.

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