Oppo Find N2 Flip против Motorola Razr
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 6.9-дюймового Motorola Razr, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
- Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (44W vs 30W)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Функция реверсивной зарядки
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 945 и 836 баллов
Причины выбрать Motorola Razr
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
- Стабилизация изображения
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|-
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|166.2 мм
|170.8 мм
|Ширина
|75.2 мм
|74 мм
|Толщина
|7.45 мм
|7.4 мм
|Вес
|191 грамм
|188.6 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Фиолетовый
|Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000 Plus
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Adreno 644
|Частота GPU
|933 МГц
|-
|FLOPS
|~1813 Гфлопс
|~1014 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2 Flip +13%
945
836
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 Flip +6%
3293
3104
|CPU
|240297
|-
|GPU
|389455
|-
|Memory
|182970
|-
|UX
|178569
|-
|Total score
|998274
|562064
|Stability
|58%
|-
|Graphics test
|46 FPS
|-
|Graphics score
|7689
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|My UX
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|44 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:02 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:36 ч.
|-
|Игры
|04:42 ч.
|-
|Режим ожидания
|94 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find N2 Flip от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|21 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Качество видео
119
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, корпус и звук - выбирайте Oppo Find N2 Flip, а если камера, игры и автономность – то Motorola Razr.
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