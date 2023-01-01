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Oppo Find N2 Flip против Motorola Razr Plus

75 из 100
Oppo Find N2 Flip
VS
75 из 100
Motorola Razr Plus
Oppo Find N2 Flip
Motorola Razr Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
  • На 18% лучшая автономность (32:31 vs 27:32 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3800 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (44W vs 30W)
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1288 и 945 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find N2 Flip
vs
Razr Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 21:9 22:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Find N2 Flip
1049 нит
Razr Plus +1%
1055 нит

Дизайн и корпус

Высота 166.2 мм 170.83 мм
Ширина 75.2 мм 73.95 мм
Толщина 7.45 мм 6.99 мм
Вес 191 грамм 188.5 граммов
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Фиолетовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find N2 Flip +2%
86.4%
Razr Plus
85.1%

Производительность

Тестируем Oppo Find N2 Flip и Motorola Razr Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10 Adreno 730
Частота GPU 933 МГц 900 МГц
FLOPS ~1813 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2 Flip
945
Razr Plus +36%
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 Flip
3293
Razr Plus +11%
3668
AnTuTu Benchmark 9
Find N2 Flip
998274
Razr Plus +6%
1061209
CPU 240297 333083
GPU 389455 310099
Memory 182970 208685
UX 178569 200258
Total score 998274 1061209
3DMark Wild Life Performance
Find N2 Flip
7689
Razr Plus
н/д
Stability 58% -
Graphics test 46 FPS -
Graphics score 7689 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 My UX

Батарея

Объем 4300 мАч 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 44 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:02 ч. 09:24 ч.
Просмотр видео 15:36 ч. 12:12 ч.
Игры 04:42 ч. 04:06 ч.
Режим ожидания 94 ч. 93 ч.
Общая автономность
Find N2 Flip +18%
32:31 ч.
Razr Plus
27:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find N2 Flip vs Motorola Razr Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 112° 108°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find N2 Flip от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, корпус и звук - выбирайте Oppo Find N2 Flip, а если камера, производительность и игры – то Motorola Razr Plus.

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