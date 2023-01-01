Oppo Find N2 Flip против Motorola Razr Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 Flip с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 9000 Plus, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find N2 Flip
- На 18% лучшая автономность (32:31 vs 27:32 часов)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3800 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (44W vs 30W)
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
- Стабилизация изображения
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1288 и 945 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
73
Производительность
Быстродействие приложений и системы
76
Игры
Возможности в 3D-гейминге
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
82
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|22:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|166.2 мм
|170.83 мм
|Ширина
|75.2 мм
|73.95 мм
|Толщина
|7.45 мм
|6.99 мм
|Вес
|191 грамм
|188.5 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Фиолетовый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000 Plus
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Adreno 730
|Частота GPU
|933 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1813 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
945
Razr Plus +36%
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
3293
Razr Plus +11%
3668
|CPU
|240297
|333083
|GPU
|389455
|310099
|Memory
|182970
|208685
|UX
|178569
|200258
|Total score
|998274
|1061209
|Stability
|58%
|-
|Graphics test
|46 FPS
|-
|Graphics score
|7689
|-
Рейтинг AnTuTu (#71 и #46)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|My UX
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|44 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|12:02 ч.
|09:24 ч.
|Просмотр видео
|15:36 ч.
|12:12 ч.
|Игры
|04:42 ч.
|04:06 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|108°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find N2 Flip от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|21 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Качество видео
119
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, корпус и звук - выбирайте Oppo Find N2 Flip, а если камера, производительность и игры – то Motorola Razr Plus.
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