Oppo Find N2 против Google Pixel Fold
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 7.6-дюймового Google Pixel Fold, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find N2
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 30W)
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 46 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel Fold
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 301 мАч более емким аккумулятором – 4821 против 4520 мАч
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Производительность
Быстродействие приложений и системы
72
66
Игры
Возможности в 3D-гейминге
93*
88*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|7.1 дюймов
|7.6 дюймов
|Разрешение
|1792 x 1920 пикселей
|1840 x 2208 пикселей
|Соотношение сторон
|9:8.4
|-
|Плотность пикселей
|370 точек на дюйм
|378 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|1200 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1550 нит
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|-
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.3%
|82.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|132.2 мм
|158.7 мм
|Ширина
|140.5 мм
|139.7 мм
|Толщина
|7.4 мм
|5.8 мм
|Вес
|237 граммов
|283 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Черный, Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|3000 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1051
Pixel Fold +4%
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 +11%
3653
3293
Рейтинг производительности AnTuTu 9 (#80 и #155)
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|-
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|4821 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (87% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:41 ч.
|-
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:01 ч.
|-
|Игры
|04:56 ч.
|-
|Режим ожидания
|96 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|121°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
|- 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|24 мм
|Размер сенсора
|1/3.14"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Oppo Find N2, а если автономность и коммуникации – то Google Pixel Fold.
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