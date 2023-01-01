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Oppo Find N2 против Google Pixel Fold

77 из 100
Oppo Find N2
VS
76 из 100
Google Pixel Fold
Oppo Find N2
Google Pixel Fold

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 7.6-дюймового Google Pixel Fold, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find N2
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 30W)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 46 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel Fold
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 301 мАч более емким аккумулятором – 4821 против 4520 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find N2
vs
Pixel Fold

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 7.1 дюймов 7.6 дюймов
Разрешение 1792 x 1920 пикселей 1840 x 2208 пикселей
Соотношение сторон 9:8.4 -
Плотность пикселей 370 точек на дюйм 378 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 1000 нит 1200 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1550 нит 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.3% 82.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Find N2
1215 нит
Pixel Fold
н/д

Дизайн и корпус

Высота 132.2 мм 158.7 мм
Ширина 140.5 мм 139.7 мм
Толщина 7.4 мм 5.8 мм
Вес 237 граммов 283 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find N2 +6%
87.3%
Pixel Fold
82.7%

Производительность

Тестируем Oppo Find N2 и Google Pixel Fold в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP7
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2
1051
Pixel Fold +4%
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 +11%
3653
Pixel Fold
3293
AnTuTu Benchmark 9
Find N2 +25%
954170
Pixel Fold
761038
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 -

Батарея

Объем 4520 мАч 4821 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:41 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. -
Просмотр видео 14:01 ч. -
Игры 04:56 ч. -
Режим ожидания 96 ч. -
Общая автономность
Find N2
30:10 ч.
Pixel Fold
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find N2 vs Google Pixel Fold
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 121°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 24 мм
Размер сенсора 1/3.14" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Oppo Find N2, а если автономность и коммуникации – то Google Pixel Fold.

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