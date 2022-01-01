Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 7.1-дюймового Oppo Find N, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.