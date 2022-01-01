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Oppo Find N2 против Find N

Оппо Файнд Н2
VS
Оппо Find N
Oppo Find N2
Oppo Find N

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2022 года Oppo Find N2 с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 7.1-дюймового Oppo Find N, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find N2
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1306 и 977 баллов
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Find N
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Find N2
87
Find N
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Find N2
85
Find N
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Find N2
80
Find N
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Find N2
71
Find N
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Find N2
87
Find N
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Find N2
79
Find N
74

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find N2
vs
Find N

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 7.1 дюймов 7.1 дюймов
Разрешение 1792 x 1920 пикселей 1792 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 9:8.4 9:8.4
Плотность пикселей 370 точек на дюйм 370 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1550 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 87.3% 87.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Find N2
н/д
Find N
781 нит

Дизайн и корпус

Высота 132.2 мм 132.6 мм
Ширина 140.5 мм 140.2 мм
Толщина 7.4 мм 8 мм
Вес 237 граммов 275 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Зеленый, Черный Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find N2
87.3%
Find N
87.3%

Производительность

Тестируем Оппо Файнд Н2 и Оппо Find N в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 900 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find N2 +34%
1306
Find N
977
Geekbench 5 (многоядерный)
Find N2 +23%
4267
Find N
3469
AnTuTu Benchmark 9
Find N2
н/д
Find N
831103
CPU - 210079
GPU - 329336
Memory - 151039
UX - 140911
Total score - 831103
3DMark Wild Life Performance
Find N2
н/д
Find N
5893
Stability - 58%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5893
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI ColorOS 13 ColorOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (37% за 10 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:54 ч.
Просмотр видео - 10:56 ч.
Игры - 05:03 ч.
Режим ожидания - 86 ч.
Общая автономность
Find N2
н/д
Find N
25:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find N2 vs Oppo Find N
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.14" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Салфетка из микрофибры
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Find N2. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность, корпус и звук.

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