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Oppo Find X2 Lite против Huawei P30

Оппо Find X2 Лайт
Oppo Find X2 Lite
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2020 года Oppo Find X2 Lite с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2 Lite
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 375 мАч более емким аккумулятором – 4025 против 3650 мАч
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (642 против 437 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 576 баллов)
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 Lite и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 85.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Find X2 Lite
437 нит
Huawei P30 +47%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.3 мм 149.1 мм
Ширина 74.3 мм 71.4 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 180 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 Lite
84.3%
Huawei P30 +2%
85.8%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 Лайт и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Lite
576
Huawei P30 +25%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Lite
1531
Huawei P30 +68%
2568
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Lite
324258
Huawei P30 +19%
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 10
Размер системы из коробки 22 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
13:52 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 Lite vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6550 x 4928 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
83.6 дБ
Музыка
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
76.6 дБ
Звонок
Find X2 Lite
н/д
Huawei P30
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei P30, а если батарея – то Oppo Find X2 Lite.

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