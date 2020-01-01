Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Oppo Find X2 Neo с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.