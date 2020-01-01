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Oppo Find X2 Neo против OnePlus Nord

Оппо Find X2 Нео
Oppo Find X2 Neo
VS
Ванплас Норд
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Oppo Find X2 Neo с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2 Neo
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 Neo и OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.4% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Find X2 Neo +6%
815 нит
OnePlus Nord
768 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.4 мм 158.3 мм
Ширина 72.4 мм 73.3 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 171 грамм 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 Neo +2%
88.4%
OnePlus Nord
86.7%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 Нео и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Neo
1534
OnePlus Nord +30%
1993
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Neo
302892
OnePlus Nord +5%
319416

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки 31 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2 Neo +7%
14:13 ч.
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Neo
16:11 ч.
OnePlus Nord +13%
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Neo +17%
29:33 ч.
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 Neo vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2", Samsung S5K3H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X2 Neo от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее коммуникации и звук - выбирайте Oppo Find X2 Neo, а если программное обеспечение и корпус – то OnePlus Nord.

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