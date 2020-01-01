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Oppo Find X2 Pro против Apple iPhone XR

Оппо Find X2 Про
Oppo Find X2 Pro
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1318 мАч более емким аккумулятором – 4260 против 2942 мАч
  • На 57% выше плотность пикселей (513 vs 326 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% лучшая автономность (96 vs 78 часов)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Тонкие рамки – на 11.9% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 924 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 Pro и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Find X2 Pro +24%
878 нит
iPhone XR
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.2 мм 150.9 мм
Ширина 74.4 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 207 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 Pro +15%
90.9%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 Про и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro
924
iPhone XR +23%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +47%
3322
iPhone XR
2255
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Pro +39%
586619
iPhone XR
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI ColorOS 7.1 -
Размер системы из коробки 53 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4260 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2 Pro
11:50 ч.
iPhone XR +13%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Pro +14%
17:23 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Pro +67%
25:12 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 48 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Find X2 Pro +30%
134
iPhone XR
103
Качества видео
Find X2 Pro +8%
104
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Find X2 Pro +23%
124
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Find X2 Pro
н/д
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Find X2 Pro
н/д
iPhone XR
75.6 дБ
Звонок
Find X2 Pro
н/д
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.

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