Oppo Find X2 Pro против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.89" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4260 против 3140 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- На 26% лучшая автономность (96 vs 76 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Google Pixel 4a
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Весит на 64 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|480 Гц
|255 Гц
|Время отклика
|2.6 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|144 мм
|Ширина
|74.4 мм
|69.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.2 мм
|Вес
|207 граммов
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 618
|Частота GPU
|587 МГц
|575 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro +65%
908
550
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +98%
3208
1623
AnTuTu Benchmark 7
н/д
205845
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Pro +109%
572245
273326
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|53 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4260 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
11:48 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Pro +42%
17:23 ч.
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Pro +12%
25:12 ч.
22:45 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Find X2 Pro +10%
134
122
Качество видео
Find X2 Pro +6%
104
98
Итоговая оценка камеры
Find X2 Pro +12%
124
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.
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