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Oppo Find X2 Pro против Google Pixel 4a

Оппо Find X2 Про
VS
Гугл Пиксель 4а
Oppo Find X2 Pro
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.89" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4260 против 3140 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • На 26% лучшая автономность (96 vs 76 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X2 Pro
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 95.3%
ШИМ (PWM) 480 Гц 255 Гц
Время отклика 2.6 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Find X2 Pro +9%
865 нит
Pixel 4a
792 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 144 мм
Ширина 74.4 мм 69.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 207 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 Pro +9%
90.9%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 Про и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 618
Частота GPU 587 МГц 575 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro +65%
908
Pixel 4a
550
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +98%
3208
Pixel 4a
1623
AnTuTu Benchmark 7
Find X2 Pro
н/д
Pixel 4a
205845
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Pro +109%
572245
Pixel 4a
273326
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI ColorOS 7.1 Stock Android
Размер системы из коробки 53 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4260 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2 Pro
11:50 ч.
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Pro +42%
17:23 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Pro +12%
25:12 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 Pro vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X2 Pro +10%
134
Pixel 4a
122
Качество видео
Find X2 Pro +6%
104
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Find X2 Pro +12%
124
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X2 Pro
85.9 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.

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