Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.