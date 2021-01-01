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Oppo Find X2 Pro против Huawei Honor 20

Оппо Find X2 Про
Oppo Find X2 Pro
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 92% выше максимальная яркость экрана (874 против 456 нит)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% лучшая автономность (96 vs 89 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 25% выше плотность пикселей (513 vs 412 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.44" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X2 Pro
vs
Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 98.6%
ШИМ (PWM) 480 Гц Не обнаружено
Время отклика 2.6 мс 35.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 875:1
Максимальная яркость
Find X2 Pro +92%
874 нит
Honor 20
456 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 154.25 мм
Ширина 74.4 мм 74 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 207 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 Pro +8%
90.9%
Honor 20
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 Про и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP10
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro +33%
914
Honor 20
685
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +36%
3276
Honor 20
2401
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Pro +57%
594555
Honor 20
377550

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7.1 Magic 3.1
Размер системы из коробки 53 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4260 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2 Pro
11:50 ч.
Honor 20 +15%
13:25 ч.
Время просмотра видео
Find X2 Pro +22%
17:23 ч.
Honor 20
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Find X2 Pro
25:12 ч.
Honor 20 +28%
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 Pro vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X2 Pro
134
Honor 20
н/д
Качество видео
Find X2 Pro
104
Honor 20
н/д
Итоговая оценка камеры
Find X2 Pro
124
Honor 20
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X2 Pro +6%
86.2 дБ
Honor 20
81 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.

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