Oppo Find X2 Pro против Motorola Edge (2021)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Motorola Edge (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 28% выше плотность пикселей (513 vs 401 PPI)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Edge (2021)
- Комплектуется на 740 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4260 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|20:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|83.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|480 Гц
|-
|Время отклика
|2.6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|169 мм
|Ширина
|74.4 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9 мм
|Вес
|207 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Материал задней панели
|Керамика
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 642L
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|-
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro +4%
908
870
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +46%
3208
2203
AnTuTu Benchmark 8
572245
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|-
|Размер системы из коробки
|53 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4260 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
17:23 ч.
Время разговора (3G)
25:12 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.3
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Качество видео
104
Итоговая оценка камеры
124
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.
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