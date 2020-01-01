Oppo Find X2 Pro против OnePlus Nord
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 26% выше плотность пикселей (513 vs 408 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- На 16% выше максимальная яркость экрана (878 против 757 нит)
Причины выбрать OnePlus Nord
- Весит на 23 грамма меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 Pro и OnePlus Nord
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|20:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|86.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|158.3 мм
|Ширина
|74.4 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.2 мм
|Вес
|207 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 620
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 Pro +50%
924
615
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 Pro +67%
3322
1992
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 Pro +83%
586619
319696
Рейтинг производительности AnTuTu 8 (#15 и #122)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|OxygenOS 10.5.4
|Размер системы из коробки
|53 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4260 мАч
|4115 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
OnePlus Nord +15%
13:22 ч.
Время просмотра видео
17:23 ч.
OnePlus Nord +5%
18:15 ч.
Время разговора (3G)
25:12 ч.
25:05 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 MP + 48 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
134
Качества видео
104
Итоговая оценка камеры
124
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.
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