Oppo Find X2 против Huawei P40 Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X2
- На 72% выше максимальная яркость экрана (853 против 495 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- На 16% выше плотность пикселей (513 vs 441 PPI)
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (924 и 787 баллов)
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 18% лучшая автономность (94 vs 80 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 и Huawei P40 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1200 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|91.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|158.2 мм
|Ширина
|74.5 мм
|72.6 мм
|Толщина
|8 мм
|9 мм
|Вес
|192 грамма
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Мерцающий серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|-
|16
|Частота GPU
|587 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Таблица смартфонов в AnTuTu (#11 и #39)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|16.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|0:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут)
|Да (100% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|7680 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 MP + 12 MP)
|4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Oppo Find X2, а если программное обеспечение, батарея, камера и корпус – то Huawei P40 Pro.
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