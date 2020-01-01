Oppo Find X2 против OnePlus 7T Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового OnePlus 7T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X2
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 43% выше максимальная яркость экрана (853 против 598 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (924 и 734 баллов)
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
- На 25% лучшая автономность (100 vs 80 часов)
- Камера имеет оптический зум 3x
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 и OnePlus 7T Pro
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|516 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|162.6 мм
|Ширина
|74.5 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8 мм
|8.8 мм
|Вес
|192 грамма
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 640
|Частота GPU
|587 МГц
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Рейтинг производительности AnTuTu (#11 и #40)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|-
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4085 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут)
|Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 MP + 12 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Find X2, а если программное обеспечение, батарея и звук – то OnePlus 7T Pro.
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