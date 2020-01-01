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Oppo Find X2 против OnePlus 7T Pro

Оппо Find X2
Oppo Find X2
VS
Ванплас 7Т Про
OnePlus 7T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2020 года Oppo Find X2 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового OnePlus 7T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (853 против 598 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (924 и 734 баллов)
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • На 25% лучшая автономность (100 vs 80 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Find X2
96
7T Pro
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Find X2
95
7T Pro
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Find X2
73
7T Pro
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Find X2
83
7T Pro
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Find X2
92
7T Pro
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Find X2
85
7T Pro
82

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Find X2 и OnePlus 7T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Find X2 +43%
853 нит
7T Pro
598 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.9 мм 162.6 мм
Ширина 74.5 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 8.8 мм
Вес 192 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Find X2 +3%
90.9%
7T Pro
88.1%

Производительность

Тестируем Оппо Find X2 и Ванплас 7Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X2 +26%
924
7T Pro
734
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X2 +14%
3310
7T Pro
2914
AnTuTu Benchmark 8
Find X2 +22%
592079
7T Pro
485611

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.1 OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4085 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:38 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут) Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X2
8:49 ч.
7T Pro +42%
12:03 ч.
Время просмотра видео
Find X2
16:07 ч.
7T Pro +13%
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Find X2
22:50 ч.
7T Pro +53%
34:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X2 vs OnePlus 7T Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 12 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Find X2
н/д
7T Pro
90 дБ
Музыка
Find X2
н/д
7T Pro
75 дБ
Звонок
Find X2
н/д
7T Pro
82 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Find X2, а если программное обеспечение, батарея и звук – то OnePlus 7T Pro.

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