Главная > Сравнение смартфонов > Find X3 Lite vs Pixel 5 – что лучше выбрать?

Oppo Find X3 Lite против Google Pixel 5

Оппо Find X3 Lite
VS
Гугл Пиксель 5
Oppo Find X3 Lite
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2021 года Oppo Find X3 Lite с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X3 Lite
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (692 против 572 нит)
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X3 Lite
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 97.4%
ШИМ (PWM) 367 Гц 367 Гц
Время отклика 3 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Find X3 Lite
572 нит
Pixel 5 +21%
692 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 144.7 мм
Ширина 73.4 мм 70.4 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 172 грамма 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серый Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Find X3 Lite
85.1%
Pixel 5 +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Оппо Find X3 Lite и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 620
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X3 Lite +4%
611
Pixel 5
590
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X3 Lite
1802
Pixel 5
1810
AnTuTu Benchmark 8
Find X3 Lite +3%
327964
Pixel 5
319848

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1 Stock Android
Размер системы из коробки 18.7 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X3 Lite vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 107°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
129
Качество видео
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
107
Итоговая оценка камеры
Find X3 Lite
н/д
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X3 Lite
90.1 дБ
Pixel 5 +2%
91.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если звук – то Oppo Find X3 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Find X2 Pro vs Find X3 Lite
2. Find X2 Neo vs Find X3 Lite
3. Galaxy S21 Plus vs Pixel 5
4. iPhone 11 Pro vs Pixel 5
5. Galaxy S20 Ultra vs Pixel 5
6. Galaxy S20 FE vs Pixel 5
7. OnePlus 8 vs Pixel 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях