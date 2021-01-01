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Oppo Find X3 Neo против OnePlus 8 Pro

Оппо Find X3 Нео
VS
Ванплас 8 Про
Oppo Find X3 Neo
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2021 года Oppo Find X3 Neo с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X3 Neo
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Весит на 15 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • На 79% выше максимальная яркость экрана (879 против 492 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше плотность пикселей (513 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X3 Neo
vs
8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 258 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Find X3 Neo
492 нит
8 Pro +79%
879 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 165.3 мм
Ширина 72.5 мм 74.4 мм
Толщина 8 мм 8.5 мм
Вес 184 грамма 199 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X3 Neo
89.3%
8 Pro +2%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Find X3 Нео и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X3 Neo
902
8 Pro
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X3 Neo
3125
8 Pro +6%
3321
AnTuTu Benchmark 8
Find X3 Neo
578862
8 Pro
576561

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 11.1 OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут) Да (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
12:28 ч.
Время просмотра видео
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
16:58 ч.
Время разговора (3G)
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X3 Neo vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
126
Качество видео
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
103
Итоговая оценка камеры
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X3 Neo
н/д
8 Pro
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 8 Pro. У него лучшие дисплей, автономность, камера и звук.

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