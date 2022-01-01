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Oppo Find X3 Pro против OnePlus 8T

Оппо Find X3 Про
VS
Ванплас 8Т
Oppo Find X3 Pro
OnePlus 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2021 года Oppo Find X3 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать OnePlus 8T
  • На 23% лучшая автономность (31:00 vs 25:16 часов)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X3 Pro
vs
OnePlus 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% 97.2%
ШИМ (PWM) 362 Гц 458 Гц
Время отклика 4.8 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Find X3 Pro
772 нит
OnePlus 8T +3%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.7 мм
Ширина 74 мм 74.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X3 Pro +3%
89.6%
OnePlus 8T
87%

Производительность

Тестируем Оппо Find X3 Про и Ванплас 8Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X3 Pro +3%
919
OnePlus 8T
890
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X3 Pro +5%
3291
OnePlus 8T
3137
AnTuTu Benchmark 9
Find X3 Pro +29%
836736
OnePlus 8T
648563
CPU 215388 179581
GPU 316862 217033
Memory 141452 117282
UX 171410 135531
Total score 836736 648563
3DMark Wild Life Performance
Find X3 Pro +49%
5723
OnePlus 8T
3840
Stability 58% 99%
Graphics test 34 FPS 22 FPS
Graphics score 5723 3840
PCMark 3.0 score 11525 11888
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ColorOS 11.2 OxygenOS 12
Размер системы из коробки 19.1 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 3.0 (100% за 29 минут) Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:04 ч. 11:47 ч.
Просмотр видео 10:42 ч. 13:43 ч.
Игры 04:51 ч. 04:34 ч.
Режим ожидания 81 ч. 93 ч.
Общая автономность
Find X3 Pro
25:16 ч.
OnePlus 8T +23%
31:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X3 Pro vs OnePlus 8T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Find X3 Pro от DxOMark Примеры фото OnePlus 8T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X3 Pro +21%
139
OnePlus 8T
115
Качество видео
Find X3 Pro +9%
111
OnePlus 8T
102
Итоговая оценка камеры
Find X3 Pro +18%
131
OnePlus 8T
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X3 Pro +9%
89.6 дБ
OnePlus 8T
82.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наклейки с логотипом
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Oppo Find X3 Pro, а если программное обеспечение – то OnePlus 8T.

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