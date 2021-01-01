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Oppo Find X3 Pro против Ace 2

Оппо Find X3 Про
VS
Оппо Эйс 2
Oppo Find X3 Pro
Oppo Ace 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2021 года Oppo Find X3 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.55-дюймового Oppo Ace 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (770 против 497 нит)
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 402 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X3 Pro
vs
Ace 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 362 Гц -
Время отклика 4.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Find X3 Pro +55%
770 нит
Ace 2
497 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160 мм
Ширина 74 мм 75.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.6 мм
Вес 193 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Серебристый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X3 Pro +4%
89.6%
Ace 2
85.9%

Производительность

Тестируем Оппо Find X3 Про и Оппо Эйс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X3 Pro +2%
924
Ace 2
906
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X3 Pro
3315
Ace 2 +1%
3334
AnTuTu Benchmark 8
Find X3 Pro +6%
653888
Ace 2
615220
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 11.2 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 19.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 3.0 (100% за 29 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 0:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X3 Pro
10:55 ч.
Ace 2
н/д
Время просмотра видео
Find X3 Pro
13:25 ч.
Ace 2
н/д
Время разговора (3G)
Find X3 Pro
22:57 ч.
Ace 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X3 Pro vs Oppo Ace 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X3 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X3 Pro
139
Ace 2
н/д
Качество видео
Find X3 Pro
111
Ace 2
н/д
Итоговая оценка камеры
Find X3 Pro
131
Ace 2
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X3 Pro
89.6 дБ
Ace 2
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Pro более удачной покупкой.

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