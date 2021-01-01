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Oppo Find X3 против Asus ROG Phone 3

Оппо Find X3
VS
Асус Рог Фон 3
Oppo Find X3
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2021 года Oppo Find X3 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 34% выше плотность пикселей (525 vs 391 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (729 против 508 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 991 и 903 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X3
vs
ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Find X3
508 нит
ROG Phone 3 +44%
729 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 171 мм
Ширина 74 мм 78 мм
Толщина 8.3 мм 9.85 мм
Вес 193 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X3 +12%
89.6%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо Find X3 и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Макс. частота 3200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 645 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~1365 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X3
903
ROG Phone 3 +10%
991
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X3
3151
ROG Phone 3 +9%
3423
AnTuTu Benchmark 8
Find X3
634879
ROG Phone 3 +2%
649589

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI ColorOS 11.2 ROG UI
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (40% за 10 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Find X3
н/д
ROG Phone 3
14:20 ч.
Время просмотра видео
Find X3
н/д
ROG Phone 3
19:20 ч.
Время разговора (3G)
Find X3
н/д
ROG Phone 3
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X3 vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 125°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6000 x 4000
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X3
н/д
ROG Phone 3
89.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Find X3. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера и корпус.

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