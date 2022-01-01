Oppo Find X5 Lite против X3 Neo
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 Lite с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.55-дюймового Oppo Find X3 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X5 Lite
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Весит на 23.4 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X3 Neo
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|362 Гц
|Время отклика
|-
|3.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|159.9 мм
|Ширина
|73.2 мм
|72.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8 мм
|Вес
|160.6 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 650
|Частота GPU
|900 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|-
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
720
Find X3 Neo +27%
916
Geekbench 5 (многоядерный)
2159
Find X3 Neo +46%
3146
|CPU
|-
|188454
|GPU
|-
|278383
|Memory
|-
|123034
|UX
|-
|134972
|Total score
|434701
|729252
|Stability
|-
|73%
|Graphics test
|-
|30 FPS
|Graphics score
|-
|5044
|PCMark 3.0 score
|-
|11711
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 12
|ColorOS 11.1
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 16 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|0:50 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X5 Lite от DxOMark
|Примеры фото Oppo Find X3 Neo от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
110
Find X3 Neo +6%
117
Качество видео
95
Find X3 Neo +8%
103
Итоговая оценка камеры
106
Find X3 Neo +8%
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.28 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Neo более удачной покупкой.
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