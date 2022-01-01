Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 Lite с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.55-дюймового Oppo Find X3 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.