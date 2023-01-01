Oppo Find X5 Pro против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2058 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2942 мАч
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 61% выше плотность пикселей (525 vs 326 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone XR
- На 12% лучшая автономность (33:02 vs 29:24 часов)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
- Весит на 24 грамма меньше
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1107 и 992 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
71
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|100%
|ШИМ (PWM)
|361 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|150.9 мм
|Ширина
|73.9 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.3 мм
|Вес
|218 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|3000 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|818 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|~560 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
992
iPhone XR +12%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5 Pro +56%
3432
2203
|CPU
|233641
|142301
|GPU
|443346
|188718
|Memory
|174280
|70367
|UX
|159010
|104916
|Total score
|1008532
|501351
|Пиковая температура корпуса
|39.7 °C
|42.6 °C
|Stability
|63%
|69%
|Graphics test
|56 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|9497
|5231
|Web score
|9304
|-
|Video editing
|5936
|-
|Photo editing
|25623
|-
|Data manipulation
|9257
|-
|Writing score
|16611
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12.1
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
|-
|Размер системы из коробки
|24.1 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (91% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|10:35 ч.
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|14:34 ч.
|12:45 ч.
|Игры
|05:57 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|80 ч.
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|110°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|21 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Find X5 Pro +26%
130
103
Качество видео
Find X5 Pro +31%
126
96
Итоговая оценка камеры
Find X5 Pro +29%
130
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X5 Pro более удачной покупкой.
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